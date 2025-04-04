تيارت.. فتح الأسواق الأسبوعية للمواشي استثنائيا

قرر والي تيارت، سعيد خليل، فتح الأسواق الأسبوعية للمواشي استثنائيا. وذلك بكلٍّ من بلدية مدريسة (يوم الثلاثاء) وبلدية حمادية (يوم الاربعاء).

وفقاً لبيان مصالح الولاية، فإن فتح الأسواق الأسبوعية للمواشي سيكون حصرياً لموالي ومربي المواشي لولاية تيارت، وذلك من أجل تفادي انتشار المرض.

كما أكد البيان أن التأطير الصحي للسوق يكون من طرف مصالح المفتشية البيطرية والهيكل البلدي للنظافة لكلٍّ من بلديتي مدريسة وحمادية. مع تطبيق مبدأ السير الى الأمام لتسهيل المراقبة البيطرية.

وتقوم مصالح البلدية بتطهير السوق ووضع أحواض للتطهير على مستوى المداخل والمخارج، وتطهير وسائل نقل الحيوانات.

وفي حال تفاقم الوضع الصحي على مستوى الولاية يتم بالضرورة إعادة غلق السوق.

وأضاف البيان أنه يسري تنفيذ هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.