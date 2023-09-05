تيارت.. فتح تحقيق في قضية وفاة سيدة حامل  ببلدية مدغوسة 

استيقظت بلدية مدغوسة بتيارت صبيحة اليوم على وقع وفاة حامل أثناء نقلها الى مستشفى فرندة من أجل الولادة. حيثيات القضية حسب ميدانية تلفزيون النهار فقد انطلقت من ابعيادة المتعددة الخدمات ببلدية مدغوسة. حيث تم إدخال هذه السيدة من أجل الولادة. ليتم بعد فترة إتخاذ قرار تحويلها الى مستشفى الأمومة والطفولة بتيارت الذي وصلته.

ليتم تحويلها مرة أخرى و إعادتها الى مستشفى فرندة في ظروف تبقى بحاجة للتفسير غير أنها توفيت في طريق العودة. وهي الحادثة التي جعلت البعض يغضب ويعبر عن سخطه وإستيائه للحادثة. التي تطلبت تدخل كافة الجهات المختصة على رأسها مدير الصحة بتيارت. والذي تنقل الى عين المكان بالعيادة للإطلاع عن كثب وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة. التي أصبحت حديث الخاص والعام.

كما تم على إثرها تحويل جثمان الضحية للتشريح على الطبيب الشرعي في عملية للكشف عن الاسباب الخقيقية المؤدية الى الوفاة. وإلى حين ظهور حقائق جديدة تخص خادثة وفاة سيدة حامل طالب العديد من المواطنين بدعم مثل هذه المؤسسات الصحية بكافة الوسائل البشرية والعتاد ابطبي إضافة الى مشكلة التحويلات خاصة من البلديات الى عاصمة الولاية تيارت.