تيارت: فلاح يبتكر طريقة طبيعية لمكافحة الحشرات بالأشجار المثمرة

يسجل الفلاحون سنويا، العديد من الخسائر في الأشجار المثمرة، وذلك بسبب غزو الحشرات لها.

لذلك، قام الفلاح الحاج منصور، من ابتكار طريقة للقضاء على هذه الحشرات، وباستعمال وسائل بسيطة.

تلفزيون النهار، تنقل إلى مستثمرة الفلاح، ببلدية سي عبد الغاني، في تيارت، ليتعرف على هذه الطريقة الجديدة في القضاء على الحشرات الضارة.

الحاج منصور، يستعمل أدوات بسيطة، تتمثل في قارورة بلاستيكية، وشريط لاصق من اللون الأصفر، كونه يجلب الحشرات.

ثم يقوم الفلاح، بإحداث ثقوب بالقارورة، ويملأها بمواد تجذب الحشرات، كالخمارة، أو السكر، أو سمك مجفف، وبقايا سمك، لأن الرائحة الكريهة تجذب الحشرات.

حيث تعتمد طريقة الحاج منصور، على جذب الحشرات لهذه القارورة، واحتجازهم داخلها.

وبهذه الطريقة، يتجنب الفلاح استعمال المبيدات، والتي تزعج بقاياها على الثمار المستهلكين، ويقضي على الحشرات بطريقة طبيعية.