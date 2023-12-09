قناة النهار تيارت: فوزي .. جامعي يعمل بمقهى بعد ضياع حلمه في تدريس الفيزياء بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2023 - 21:36 شارك غرِّد أرسل 79 0 تيارت: فوزي .. جامعي يعمل بمقهى بعد ضياع حلمه في تدريس الفيزياء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MtUwj اقرأ أيضا سمير ين عيسى: مانخدمش مع les vip لأنهم ماشي disciplinés قناة النهار 22 نوفمبر أجواء باردة تميّز أغلب المناطق الشمالية..التفاصيل قناة النهار 27 نوفمبر خليها على ربي : لن تصدقوا هذه القصة..امرأة تدفع مهرها لنفسها وتكشف تفاصيل الفليكسي و المصروف!! قناة النهار 04 ديسمبر وزير السكن : سيكون فيه تغيير في قيمة السكن بالنسبة لعدل 3 قناة النهار 27 نوفمبر موازنة 2024 بين تكريس الطابع الاجتماعي ورقمنة القطاعات قناة النهار 28 نوفمبر طالع هابط: العاصمة تغرق بسبب الأمطار .. مدرسة ولات تعوم قناة النهار 23 نوفمبر التحايل للإستفادة من العطل المرضية..تصرفات تهدد منظومة الضمان الإجتماعي قناة النهار 07 ديسمبر برج بوعريريج: وصول 150 طن من لحم البقر البرازيلي لتموين السوق وضبط الأسعار قناة النهار 29 نوفمبر صريح جدا / شاهد..إستغراب ودهشة لدى الأولياء عند محاولتهم حل مواضيع الرياضيات قناة النهار 24 نوفمبر الفنان القدير صالح أوقروت يفاجئ الجميع بحضوره بقصر الثقافة قناة النهار 20 نوفمبر