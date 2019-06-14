تيارت.. قتيلان وجريح في حادث مرور بعين الذهب

سجل مساء اليوم الجمعة حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 23 وبالضبط بالمكان المسمى ولاد بلخير بعين الذهب في تيارت.

إثر إصطدام سيارتين من نوع ” بولو” وسيارة اخرة من نوع “غولف” حيث أدى الى وفاة شخصين وجرح آخرين بعين المكان.

أحدهما حول الى مستشفى تيارت ويتعلق الامر بكل من ” ب.م” و “ع .م” ينحدران من بلدية عين الذهب.

حيث تم نقل جثثهما الى كل من مستشفى السوقر والعيادة المتعددة الخدمات بعين الذهب.

للإشارة أن هذا الطريق سجل في أقل من أسبوع 3 حوادث مرورية خطيرة خلفت 4 قتلى وقرابة 14 جريح.

أين يطالب الكثير تدخل مصالح الدرك الوطني للمراقبة من خلال وضع الرادارات للحد من السرعة المفرطة.

فيما يطالب آخرون بضرورة إنجاز طريق مزدوج والى غاية الاستجابة لذلك يبقى هذا الطريق يسمى بطريق الموت.

نظير الضحايا التي يخلفها بإعتباره بوابة الصحراء من الجهة الجنوبية إتجاه بلدية عين الذهب بتيارت وآفلوا بالأغواط .