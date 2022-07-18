تيارت: قتيلان و4 جرحى إثر اصطدام بين سيارة أجرة وأخرى سياحية بعين كرمس

تدخل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة عين كرمس بولاية تيارت، صباح هذا اليوم من أجل حادث مرور بين سيارة سياحية وأخرى سيارة أجرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع الحادث، علي الساعة 05 سا و 31 د تمثل في إصطدام سيارة سياحية من نوع Dacia Logan بسيارة أجرة من نوع Dacia Logan على مستوى الطريق الولائي رقم : 09 في جزئه الرابط بين بلديتي فرندة و عين كرمس.

خلف هاذا الحادث ستة ضحايا منهم 2 في عين المكان وجرحى اخرين سنهم يتراوح ما بين 32 و 72 سنة قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان و نقلوا على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية شيخاوي مختار بعين كرمس.