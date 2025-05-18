تيارت.. قتيل وجريحان في انحراف سيارة

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور مميت، وقع بالمكان المسمى حي حجيج حسين بلدية الرشايقة ودائرة حمادية بولاية تيارت.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 00سا20د من أجل حادث مرور. تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة بالمكان المسمى حي حجيج حسين بلدية الرشايقة ودائرة حمادية.

مشيرة أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 30 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة 02 آخرين تم نقلهما عبر الخواص للمستشفى المحلي.

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