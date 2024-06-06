تيارت.. قتيل وجريح في اصطدام بين سيارة وشاحنة مع انقلاب سيارة

لقي شخص حتفه، فيما أصيب آخر بجروح، اثر حادث مرور اليوم الخميس بولاية تيارت.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 23 ببلدية و دائرة تيارت.

كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة و شاحنة مع انقلاب سيارة، مما أسفر عن وفاة شخص من جنس انثى تبلغ من العمر (6) سنوات تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث، وإصابة شخص اخر من جنس انثى تبلغ من العمر 42 سنة بجروح تم اسعافها ونقلها إلى المستشفى المحلي.