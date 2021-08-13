تيارت: قتيل و 4 جرحى من أسرة واحدة إثر حادث مرور بموكب للخطبة بفرندة

عرف الطريق الوطني رقم 14 وبالضبط بالمخرج الشرقي بوادي فرجة بفرندة بتيارت، حادث مرور خطير، سجل بموكب سيارات كان أهلها متوجهين الى مدينة مدغوسه للخطبة.

والذي انتهى باصطدام وانقلاب سيارة من نوع ميقان خلف مقتل امرأة في الاربعينيات وهي عمة العريس وجرح 4 اخرين من نفس الاقارب.

أين نقلوا على جناح السرعة وفي حالة خطيرة، إلى المستشفى لتلقي العلاج في وقت تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.