تيارت.. قتيل و 5 جرحى إثر اصطدام سيارتين بين بلدية مهدية والناظورة

لقي شخص حتفه، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 5 آخرين إثر حادث مرور بالطريق البلدي بين بلدية مهدية والناظورة بتيارت.

وحسب مصادر النهار أون لاين، فإن هذا الحادث وقع في حدود الساعة الثامنة مساءً، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، من نوع “أكسنت” تحمل عائلة متكونة من 5 أفراد، و”تويوتا هيليكس” .

وأضاف المصدر نفسه، أن الحادث تسبب في هلاك شيخ يبلغ من العمر 65 سنة، وإصابة 5 أخرين من بينهم طفلين يبلغان 5 و6 سنوات من العمر.

هذا وقد تم نقل الجرحى الى مستشفى مهدية لتلقي العلاج، فيما حول 3 افراد من العائلة الى مستشفى تيارت.