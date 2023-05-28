تيارت..قتيل و3 جرحى اثر انحراف وانقلاب سيارة بالنعيمة

تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين الذهب بتيارت، مساء اليوم، إثر حادث مرور تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “Renault Clio”.

وذلك بمنطقة عين سعيد (الحوض) ببلدية النعيمة دائرة عين الذهب.

وخلف هذا الحادث متوفي في عين المكان يبلغ من العمر 32 سنة و3 مصابين تتراوح اعمارهم بين 32 و 36 سنة.

ليتم إسعافهم و نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الهاشمي عبد الكريم بعين الذهب.