تيارت.. قتيل و3 جرحى في حادث مرور

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 14، بمنطقة لقباب، بلدية السبعين بولاية تيارت.

وأوضحت ذات المصالح، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مهدية تدخلت من أجل حادث مرور. تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 14، بمنطقة لقباب، بلدية السبعين.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 58 سنة، وإصابة ثلاثة (03) أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 33 و63 سنة، تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالحنا إلى مستشفى محمد بوضياف بمهدية.

