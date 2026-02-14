تيارت .. قيادة الدرك الوطني تشارك الفاعلين بحملة التشجير بقصر الشلالة

عرفت حملة التشجير التي تمت اليوم بولاية تيارت مشاركة واسعة لكافة أطياف المجتمع ومواطنين من مختلف الأعمار.

كما شارك في هذه الحملة السلطات المدنية والعسكرية منها مشاركة قيادة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية المنتدبة قصر الشلالة.

وهذا رفقة أفراد تابعين لذات الكتيبة بعملية التشجير الثانية وهي المشاركة الفاعلة.

والهدف منها تقوية رابطة جيش - أمة والمحافظة على الغطاء النباتي بغرس الأشجار من محيط وبيئة خضراء.