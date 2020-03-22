تيارت.. لا وجود لأية حالة مشتبه في إصابتها بكورونا في قصر الشلالة

نفت مصادر طبية للنهار أونلاين، وجود أية حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، استقبلها مستشفى الجيلالي بونعامة في قصر الشلالة.

واعتبر ذات المصدر، أن ما تردد حول وجود حالة يشتبه في غصابتها بالمرض، مجرد إشاعات فقط.

ودعا مصدر مسؤول، جميع المواطنين، إلى عدم تصديق هذه الأخبار التي ينقلها البعض في صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت إشاعات وأخبار مغلوطة، تداولها البعض عن اشتباه إصابة شخص كان في تركيا بوباء كورونا، وآخر من ولاية عين تموشنت، كان في زيارة إلى المنطقة.

ونفى المصدر الطبي، هذه الأخبار، جملة و تفصيلا، والتي وصفها بالمغلوطة.

مضيفا أن المستشفى، يستقبل حالات عادية للزكام، سرعان ما يتم تحديد دوائهم بشكل طبيعي و مغادرة المستشفى.

ودعا ذات المتحدث المواطنين، إلى الالتزام بقواعد الوقاية، والحد من الخروج من المنزل، إلا للضرورة، ولم يستبعد المصدر متابعة أصحاب هذه الأخبار قضائيا.