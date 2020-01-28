تيارت.. مجهولون يدنسون مسجدًا ويسرقون مكبر صوت بقصر الشلالة

تعرض، ليلة أول أمس الأحد، مسجد الإمام علي رضي الله عنه، بقصر الشلالة لإقتحام والتدنيس من طرف مجهولين.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار أون لاين” أنّ الجناة إقتحموا حرمة المسجد في حدود الساعة الثانية ليلا مغتنمين رداءة الأحوال الجوية بسبب تساقط الأمطار.

ليقوموا بتحطيم إحدى بواباته والسير على سجاد المصلين، حيث عثر المصلون في صلاة الفجر على أثار الأوحال التي تركتها أحذيتهم، حسب نفس المصادر.

ووفقًا للمصدر ذاته، أنّ المقتحمين قاموا بسرقة مكبر صوتي محمول وحطموا المكان المخصص لأجهزة مكبرات الصوت المثبتة عند المنبر، بحثًا عن أموال الزكاة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقد تركت الحادثة حالة من الإستياء لدى السكان نتيجة التعدي على حرمة المساجد وتدنيسها.

في حين أشار مصدر مطلع أنّ مصالح الأمن قيد البحث عن الجناة، الذي عرفت هويتهم.