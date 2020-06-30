تيارت: محتجون يصعدون فوق مبنى البلدية للمطالبة بالإفراج عن قائمة السكنات في قصر الشلالة

أقدم البوم عدد من السكان على الاحتجاج أمام مقر البلدية المطالبة بالاسراع في الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية قبل أن يصعد هؤلاء فوق مقر البلدية تعبيرا عن استيائهم .

وقال احد المحتجين للنهار اونلاين ان ظروف هؤلاء بسبب ازمة السكن جعلتهم يصعدون من الاحتجاج و رقص هؤلاء النزول الى غابة تلبية مطلبهم.

أين مازالوا مصرين على متواصلة الاحتجاج الى غاية كتابة هذه الأسطر و طالبوا السلطات المعنية بتوزيعها قبل الخامس من شهر جويلية ومراعاة ظروفهم التي وصفوها بالمزرية.

خاصة وأن القائمة حسب قولهم جاهزة للإعلان عنها .فيما اعتبر مصدر مسؤول ان الإعلان عن القاىمة يتطلب قرار من اللجنة الدائرية المكلفة وتتجاوز صلاحيات البلدية وتأخير اشهارها راجع لفيروس الكورونا مؤكدا ان القاىمة سيتم الإعلان عنها قريبا .