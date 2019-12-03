تيارت.. محتجون يغلقون مقر البلدية في ملاكو

اقدم اليوم محتجون ببلدية ملاكو بتيارت على غلق مقر البلدية احتجاجا على جملة من المطالب في مقدمتها الإعلان عن قائمة السكنات الريفية.

وعلم من مصادر محلية أن المحتجين قاموا بغلق البوابة الرئيسية وهم يضعون شعارات تحمل مسؤولية المشاكل للمجلس الحالي لا سيما ما تعلق بنقص المشاريع التنموية، وسط تساؤلات عن سبب التأخر في الإعلان عن قائمة السكنات الريفية التي كانت من أهم مطالب المحتجين نظرا لأزمة السكن التي يعاني منها هؤلاء.

مصدر مسؤول اعتبر أن سبب الاحتجاج يعود إلى مطالبة هؤلاء بالإعلان عن القائمة رغم أن رئيسي البلدية والدائرة استقبلا لمرات كثيرة هؤلاء المحتجين الذين لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص حسب قوله.

وتمت طمأنتهم بأنهم ضمن القائمة إلا أنهم يصرون على تلبية مطلبهم بطريقة غير مقبولة.

وأضاف ذات المصدر أن القائمة تخضع لإجراءات وتحقيقات ادارية تتطلب وقتا كما هو الحال في جميع البلديات وسيتم الإعلان عنها فور انتهاء اللجنة من عملها معتبرا أن غلق البلدية يضر بمصالح المواطنين.