تيارت.. محتجون يقطعون الطريق في قرطوفة بسبب السكن

قام أول أمس الأربعاء، سكان بلدية قرطوفة بولاية تيارت، على غلق الطريق الوطني رقم 24، إحتجاجًا على قائمة السكنات الإجتماعية.

وكان المحتجون قد وضعوا اكوام من الحجارة عند نقطة الدوران و تجمعوا وسط الطريق و منعوا أصحاب المركبات من المرور.

وطالب المواطنون بفتح تحقيق في القائمة التي شملت 20 مستفيدًا، متهمين بعض أعضاء المجلس البلدي بضم عدد من أفراد عائلاتهم ضمن المستفيدين وإقصاء من هم أحق بهذه الشقق نظرًا لأزمة السكن التي يعانون منها منذ سنوات.

حيث طالب سكان البلدية من والي الولاية التدخل لالغاء القائمة وإنصافهم.

وأكد مصدر مطلع لـ”النهار أون لاين”، أنّ القائمة تم ضبطها وفق القانون وخضعت لسلم الأولوية.

مضيفًا أنّ القائمة ليست نهائية ومن له أي إعتراض عليه أن يقدّم طعنًا للجنة الولائية، التي ستنصفه في حال ثبت طعنه.

وقد حاولنا الاتصال بمير بلدية قرطوفة إلّا أنّه تعذر علينا ذلك.

وفي سياق متصل أبدى أصحاب المركبات إستياءً كبيرًا من ظاهرة قطع الطرقات، التي إستفحلت في ولاية تيارت، حيث أصبح المحتجون يمنعون المواطنين من المرور بطريقة إستفزازية دون مراعاة ظروفهم ومصالحهم، جعلهم يطالبون بتدخل السلطات المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة.