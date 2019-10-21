تيارت: محتجون يقطعون الطريق للمطالبة بالكهرباء في عين كرمس

أقدم أمس عدد من سكان الدواوير القاطنين بين بلديتي عين كرمس وفرندة بتيارت على قطع الطريق، احتجاجا على غياب الكهرباء.

وعلم من شهود عيان أن المحتجين منعوا جميع المركبات من المرور، بعد وضع أكوام من الحجارة وإضرام النار في العجلات.

وينتظر المحتجون أن يلتفت المسؤولون لوضعية منطقتهم الصعبة، مناشدين السلطات المعنية بالتدخل العاجل، لتلبية مطلبهم ومراعاة ظروفهم.

وحسب ذات المصدر، فقد اضطر أصحاب المركبات العودة إلى عين كرمس أو فرندة، تجنبا لأي اصطدام مع المحتجين.

وعلمت النهار أن المحتجين قد فتحوا الطريق، بعد تنقل عناصر الدرك الوطني، ونزول مدير الطاقة الى عين المكان.

وقد أكد مدير الطاقة، أن مشروع ربط الدواوير مبرمج، وسيتم توصيل الكهرباء إلى مساكنهم بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.