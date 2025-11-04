تيارت.. مداهمات واسعة مست أوكار الجريمة وتضييق الخناق على عصابات الأحياء ومروّجي المخدرات

سطّرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت مداهمة واسعة النطاق مست أوكار الجريمة، وتضييق الخناق على عصابات الأحياء ومروجي المخدرات.

وسخرت المصالح ذاتها لهذه العملية كافة الوسائل البشرية والمادية، إذ برمجت دوريات ونقاط مراقبة، تم من خلالها مداهمة عدة أوكار للجريمة.

وهذا، من أجل تضييق الخناق على بائعي ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة عصابات الأحياء.

وأفضت هذه العملية إلى حجز كميات معتبرة من المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة. إضافة إلى كميات معتبرة من المخدرات.

كما تم توقيف أشخاص محل بحث تبعًا لأوامر قضائية، سيقدَّمون أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق الابتدائي، لقيامهم بالسطو والاعتداء على مواطنين وسط الأحياء الشعبية.