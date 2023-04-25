تيارت.. مديرية التجارة توضح بخصوص “بيتزريا ميلان” بتيارت

كشفت مصادر من مديرية التجارة لولاية تيارت، اليوم الأربعاء، لموقع النهار أونلاين مستجدات جديدة وجود مراسلة تهديدية من نادي ميلان الإيطالي، لمطعم بولاية تيارت إستخدم إسم النادي.

وبعد تواصل موقع “النهار أونلاين”مع مصادر من مديرية التجارة لولاية تيارت، تبين أن قضية المتداولة بشأن المراسلة التهديدية من نادي ميلان الإيطالي لمديرية التجارة لولاية تيارت، بخصوص صاحب المطعم الذي إستخدم إسم النادي دون رخصة، لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت ذات المصادر، أن مديرية التجارة لولاية تيارت، لم تتلقى أي مراسلة ولا علم لها إطلاقا بهذه القضية.