تيارت..مربو المواشي يطالبون برفع حصتهم من الشعير

طالب مربو المواشي بتيارت السلطات المعنية للتدخل من أجل رفع حصتهم من الشعير التي تمنحها لهم مختلف التعاونيات الولائية.

وقال الموالون إنّ الحصة المخصصة لهم والمقدرة بـ 10 كلغ للرأس الواحد، غير كافية و لا تلبي حاجياتهم وسط تساؤلات عن سبب تقليص الكمية في ولايتهم.

وأكد المتحدثون أن الحصة في الولايات الأخرى تصل شهريا إلى 20 كلغ للرأس الواحدة.

وأشار المتحدثون أن تعاونيات الحبوب الثلاث الموجودة في الولاية تعتمد على الشعير الذي يتم جلبه من الولايات الشرقية، على غرار تبسة وبرج بوعريريج وغيرها، وتساءل الموالون عن وفرة الشعير التي تتكلم عنها الوزارة الوصية.

وناشدوا وزير الفلاحة بالتدخل لرفع حصتهم الخاصة بالشعير بعد أن أنهكت هؤلاء السوق الموازية، والتي تجاوزت أحيانا 3200 دج للقنطار الواحد.

وقال هؤلاء ان ذلك سيهدد ثروتهم الحيوانية بالتراجع نتيجة نقص الشعير و قلة الأمطار، والتي ستؤدي بالكثيربن إلى الإستغناء عنها في حال بقي الوضع على حاله.