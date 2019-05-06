تيارت.. مستفيدون من مشروع 100 مسكن تساهمي بحي الزمالة يحتجون على تأخر استلام شققهم

دخل العشرات من المواطنين من سكان حي الزمالة، والمساهمين في مشروع 100مسكن تساهمي بتيارت، في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية.

كما نظم المحتجون أيضا وقفة أخرى بطريق محاذي للمشروع، منددين بالوضعية المحرجة التي أصبحوا يعيشونها بعد أن طال أمد تسلم سكناتهم

حيث ومنذ سنة 2010 تاريخ إيداع الملفات إلى غاية اليوم، لم تتسلم هذه العائلات سكناتها لأسباب عديدة، في وقت كان

لزاما على المؤسسة المعنية تسليم السكنات لهؤلاء المواطنين، في ظرف 24 شهرا حسب نص العقد المبرم بينهم.

ويكمن الإشكال أيضا في الزيادات المتواصلة التي يطالب بها المرقّي العقاري، حسب تصريحات السكان رغم الشكاوي الموجهة لمديرية السكن.

حيث ظل مسلسل التأخر في تسليم المشروع يؤجل من حين لآخر، ومعه مواصلة المرقي المطالبة بمبالغ إضافية

لتبقى هذه الفئة تنتظر في ظل المراوغات التي يمارسها المرقي العقاري، على حد تعبيرهم والتي زادت من معاناتهم.

ويقول المحتجون بأن مطالبهم وانشغالاتهم لم تجد آذان صاغية لدى المسؤولين، خاصة مديرية السكن ومسؤوليها المتعاقبين عليها.

وطالب السكان خلال وقفتهم الإحتجاجية هذه، بالتدخل عاجل للسلطات بهدف إيجاد حل لمشكلة استمرت لسنوات وهي مرشحة لوقت إضافي حسبهم.