تيارت: مقتل ستيني على يد إبن عمه بسبب نزاع حول قطعة أرض بعين الذهب

شهدت منطقة الربق ببلدية عين الذهب ولاية تيارت ، جريمة قتل راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 69 سنة متأثرا بطلقة بندقية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تلقى الشيخ رصاصة من بندقيه شيخ آخر يبلغ من العمر 64 سنة.

وحسب ذات المصادر، فإن الضحية والجاني هما ابناء عمومة وقد نشب بينهما نزاع حول ارض سهبية مخصصة للرعي.

للاشارة أن مصالح الدرك الوطني قد تدخلت فورا ليتم توقيف الجاني وحجز السلاح الناري فيما تم نقل الضحية الى العيادة المتعددة الخدمات بعين الذهب.

وفتحت ذات المصالح تحقيقا لكشف الملابسات الحقيقية للحادثة خاصة مع تكرارها بسبب معالم وحدود الاراضي الفلاحية السهبية والرعوية بتيارت.