تيارت .. مكالمة هاتفية تطيح بثلاثة أشخاص قاموا بإختطاف قاصر بمدريسة

علمت “النهار”أن أفراد للدرك الوطني بمدريسة تلقت مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين مفادها مشاهدة لثلاث أشخاص يقومون بخطف طفلة.

وهذا على متن دراجة نارية بعربة ذات ثلاثة عجلات بالقرب من حي خزان المياه وتوجهوبها نحو المفرغة العمومية لبلدية مدريسة

على إثرها تم توجيه عناصر الدرك الوطني بمدريسة الى عين المكان، أين تم توقيف الأشخاص الثلاثة على متن الدراجة النارية.

وبرفقتهم الضحية المسماة (م.ش) البالغة من العمر16 سنة، بعد التحقيق و إعتراف المشتبه فيهم أنهم قاموا بإختطاف الطفلة القاصر .

أين تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقركما تم الإستعانة بفرقة حماية الأحداث للدرك الوطني بتيارت قصد سماع الضحية القاصروالشاهدة.

ليتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقرالذي تم إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة إختطاف قاصرمع سبق الاصرار والترصد .