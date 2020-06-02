تيارت.. مهلة شهرين أمام المقاولات لإنهاء مشروع مصلحة الإستعجالات بقصر الشلالة

أمهل والي ولاية تيارت المقاولات المشرفة على إنجاز مشروع مصلحة الإستعجالات المحاذي لمستشفى الجيلالي بونعامة، مدة شهرين كأقصى تقدير لتسليم المشروع لإدخاله حيز الخدمة.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، أن والي الولاية، محمد أمين درامشي، قد أوفد أمس لجنة يترأسها الأمين العام للولاية و ضمت مدير الصحة و الإسكان ومدير الأشغال والبناء للوقوف عن كثب عن نسبة الأشغال.

حيث تفقد ذات المسؤول المشروع الذي تعرف أشغاله نسبة متقدمة.

حيث كان من المفتوض ان تنتهي منذ فترة طويلة، غير أن توقف الأشغال حال دون ذلك، مما جعل الأمين العام يلتقي 5 مقاولات سواء المكلفة بالبناء و الكهرباء أو التهيئة بضرورة زيادة وتيرة الأشغال.

على أن يتم تسليم المشروع في مدة شهرين وتجهيزه وافتتاح المصحلة وإدخالها في الخدمة.

خاصة وأن مدينة قصر الشلالة بحاجة ماسة لهذا المرفق الصحي.

وهو القرار الذي لقي ارتياح السكان في انتظار استلامه في المدة المحددة له.

وفي سياق متصل، ناشد السكان والي الولاية بالتدخل لدى وزارة الصحة لإعادة بعث مشروع المستشفى الجديد الذي جمد منذ سنوات كون المستشفى الحالي أصبح غير ملائم لإستقبال المرضى وهو من الأبنية الجاهزة التي تآكلت جدرانه والذي تم إنجازه في ثمانينات القرن الماضي.