تيارت: مواطنون يحتجون عقب الإفراج عن قائمة 512 تجزئة للتحصيصات الإجتماعية بمدروسة

أقدم العشرات من المواطنين اليوم الأربعاء على الإحتجاج أمام مقر بلدية مدروسة بولاية تيارت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الإحتجاج جاء عقب الإفراج عن قائمة 512 تجزئة تخص التحصيصات الاجتماعية من أجل البناء.

وهدّد عدد من المحتجين بإلحاق الضرر بأنفسهم في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحتجين، المتعلقة بإعادة النظر في القائمة.

وطالب المحتجون حضور كافة السلطات المحلية لتوضيح الأمور.

للإشارة فقد فتحت السلطات البلدية المجال لوضع الطعون في غضون 8 ايام المهلة المحددة للطعن بعد تخصيص مكتب خاص باستقبال الطعون.