تيارت.. مواطن يوثق سقوط أجزاء من أعمدة الإتصالات على مسكنه بمدريسة

بسبب الرياح المسجلة اليوم بولاية تيارت تعرض مسكن أحد المواطنين اليوم والذي يقطن ببلدية مدريسة الى سقوط أجزاء حديدية من أعمدة إتصالات الجزائر وموبيليس الخاصة بالتغطية للهاتف النقال وهي الاعمدة التي تجاور مسكنه العائلي بذات البلدية.

أين قام بتوثيق هذا المواطن بالفيديو سقوط أجزاء حديدية من هذه الأعمدة إضافة الى عش طير اللقلق وعدد من فراخه التي سقطت بفناء مسكن هذا المواطن.

والذي تأثر جزء من جدار منزله الى التحطم وهو يبعث نداء خاص عبر النهار من أجل التدخل وتأمين مثل هذه الأعمدة التي باتت تهدد عائلته وأطفاله.

رغم الشكاوي العديدة التي وجهها الى الجهات المسؤولة بتيارت منتظرا تدخلا عاجلا لحل هذه المشكلة في القريب العاجل.