تيارت.. موظفو الإقامة الجامعية سعد دحلب يحتجون بسبب الإختلاط

توقف اليوم الأحد، موظفو الإقامة الجامعية سعد دحلب بقصر الشلالة في تيارت، عن العمل لفترة قصيرة إحتجاجا على الإختلاط داخل الحي الجامعي.

وأرجع العمال حسب بيان تلقت “النهار” نسخة منه، هذا الاحتجاج، إلى تصاعد حدة الظواهر المنحرفة.

وهو الأمر الذي جعل الكثير من الأولياء حسب قول العمال، يرفضون التحاق بناتهم بهذه الإقامة نظرا للإختلاط.

ودعا المحتجون الجهات المعنية، بالتدخل العاجل والفصل بين الطلبة و جعل الٌإقامة خاصة للإناث أو للذكور.

أو بتحويل الطلبة الذكور الذين لا يتجاوز عددهم 25 طالبا، إلى المعهد المتخصص طريق الرشايقة، لتفادي أي مشاكل داخل الإٌقامة.

يشار إلى أن قصر الشلالة استفادت من مشروع 1000 مقعد بيداغوجي، وإقامة 500 سرير إلا أن المشروع لم ينطلق بعد.