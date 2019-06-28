تيارت: هلاك شخصين وجرح ثالث في حادث مرور خطير  

خلف حادث مرور أليم على مستوى الطريق البلدي الرابط في وقت مبكر صبيحة اليوم، قتيلان ينحدران من بلدية مهدية.

وسجل الحادث بين بلديتي سي عبد الغني والسوقر، حيث انقلبت سيارة سياحية واصطدمت بجسر، ما أدى إلى هلاك ضحيتين،

ينحدران من بلدية مهدية، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة بعين المكان، وإصابة آخر بجروح متفاوته الخطورة، وهي امرأة تنحدر من السوقر

حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى السوقر، لإجراء عملية جراحية بشكل مستعجل، فيما تم نقل جثمان الضحيتين

إلى مصلحة حفظ الجثث، في وقت تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة من طرف الجهات الوصية.