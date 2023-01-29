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قناة النهار

تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة

بقلم قناة النهار
تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة
نقل
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تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة

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