قناة النهار تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة بقلم قناة النهار نشر في 29 جانفي 2023 - 13:03 نقل شارك غرِّد أرسل 29 0 تيارت .. وزير النقل يعطي إشارة إنطلاق حيز الخدمة خط فرندة وسعيدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/t0Wr7 اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا قناة النهار 26 جانفي زكريا دراوي: مباراة الإفتتاح دائما ما تكون صعبة لكننا حققنا الأهم قناة النهار 13 جانفي طالع هابط: النوي يكشف فضيحة الإنارة العمومية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة قناة النهار 15 جانفي رئيس الجمهورية : إتفقنا على دراسة وإنجاز أنبوب يضم الغاز الهيدروجين..الأمونياك و الكهرباء قناة النهار 23 جانفي إرتفاع طفيف في المنتوج السمكي والنهار ترصد أسعاره في أسواق التجزئة بعين تموشنت قناة النهار 13 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي العاصمة: تشييع جثامين عائلة واحدة لقوا حتفهم إختناقا بالغاز بمقبرة العالية قناة النهار 16 جانفي "رئيس الجمهورية يكشف سرّ تسمية ملعب براقي بـ"نيلسون مانديلا قناة النهار 12 جانفي طالع هابط: عــ صابة سرقة المحولات الكهربائية بسعيدة في قبضة الدرك الوطني قناة النهار 12 جانفي "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي