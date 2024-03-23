تيارت.. وضع حيز الخدمة لبئر ارتوازي لتدعيم قصر الشلالة بمياه الشرب

أشرف وزير الري، طه دربال، على وضع حيّز الخدمة لبئر ارتوازي من أجل تدعيم مدينة قصر الشلالة بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضحت الوزارة، أن دربال حلّ اليوم بولاية تيارت في زيارة عمل وتفقد، وكان في استقباله والوفد المرافق له. والي الولاية علي بوڨرة بمعية الوالي المنتدب للولاية المنتدبة قصر الشلالة داودي توفيق.

يُشار أن الوزير وبعد اشرافه على وضع حيز الخدمة لبئر ارتوازي، استمع لعرض حول مؤشرات قطاع الري بالولاية المنتدبة قصر الشلالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور