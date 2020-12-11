تيارت وغليزان وتيسمسيلت.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا

نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية، حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية والكشف عن كورونا باستعمال اختبارات الكشف السريع.

وشملت هذه الحملة التي نظمت يومي 10 و11 ديسمبر، العديد من المناطق المعزولة بإقليم ولايات تيارت وغليزان وتيسمسيلت.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، استفاد سكان هذه المناطق النائية من خدمات صحية نوعية وفحوصات طبية معمقة.

وقدمت لهم من طرف أطقم طبية مؤهلة متكونة من أطباء وممرضين تابعين للمصالح الجهوية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية.

وبالموازاة مع الخدمات الطبية النوعية المقدمة والمتمثلة أساسا في التلقيحات ضد أنفلونزا الموسمية والكشوفات السريعة عن فيروس “كوفيد-19”.

وتم تحسيس هؤلاء المواطنين حول مخاطر الأمراض المعدية وخطورة الإصابة بهذا الوباء القاتل وطرق الوقاية منه.

وقد عبّر المواطنون الذين استفادوا من هذه الحملة الصحية عن استحسانهم لهذه المبادرة الإنسانية.

وكذا عرفانهم للمجهودات النبيلة للجيش الوطني الشعبي في مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم خاصة سكان المناطق المعزولة.