تيارت.. وفاة أكبر معمرة عن عمر يناهز 123سنة

انتقلت، الى رحمة الله، يوم الأحد، خيرة عماري،أكبر معمرة بولاية تيارت عن عمر يناهز 123 سنة.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا مصالح بلدية قرطوفة، أن الحاجة المرحومة خيرة عماري أكبر معمرة بولاية تيارت عمرها 123 سنة توفيت بمقر سكناها ببلدية قرطوفة إثر وعكة صحية راجعة التقدم في السن .

وتعتبر خيرة من مواليد 27 جانفي 1897 بقرية الطريش ببلديه واد ليلي وكانت تقطن ببلدية قرطوفة .

و أبرز ذات المصدر : “الحاجة خيرة عماري ذات روح ثورية و وطنية عالية بحكم انتمائها إلى عائلة ثورية كونها كانت ارملة المجاهد حمزة بلحسين المحكمة عليه من طرف المستعمر ب3 سنوات سجنا و5 سنوات نفيا وكان ولعها بالجزائر يظهر جليا من خلال جلساتها مع أبنائها وأحفادها ومع من يزورها حيث لا تخلو حكاياتها من الحديث السكريات العالقة بذهنها عن الثورة وبطولات المجاهدين”