تيارت..وفاة اربعيني وجرح 3 اشخاص اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 40 بمهدية

لفي شخص يبلغ 41 سنة مصرعه، اليوم السبت، اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني

رقم 40 صنف أ في جزءه الرابط بين بلدية مهدية وقرية سي الحواس بتيارت.

هذا وسجلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مهدية تدخلها على 19.50سا من أجل هذا الحادث.

والذي تمثل في إصطدام وقع بين سيارة من نوع “Daewoo_cielo” و شاحنة من نوع “sonacom K120”.

أين خلف الحادث وفاة شخص في عين المكان وإصابة 3 أشخاص يتراوح سنهم ما بين 6 و40 سنة.

ليتم نقل الضحية واللمصابين من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى دائرة مهدية محمد بو ضياف.

فيما فتح المصالح الامنية تخقيقا في هذا الحادث.