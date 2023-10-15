تيارت… وفاة تلميذة بعدما دهستها سيارة أمام مدرستها بفرندة

لقيت فتاة تدرس سنة ثانية ابتدائي تدعى “ع.ر “مصرعها، مساء اليوم، بعدما صدمتها سيارة بمحاذاة المدرسة الابتدائية صغير بن خليفة بحي حطاب احمد المعروف بحي شعبة عربية بمدينة فرندة.

ولفظت الضحية أنفاسها الأخيرة عين المكان، وهي الحادثة التي رسمت استياء وحزن كل من علم بها.

وفي وقت فتحت ذات المصالح تحقيقا في الحادثة، وهو ما يطرح مشكل حماية التلاميذ أمام المدارس خصوصا تلك التي تعرف حركة المركبات بمحاذاة المدارس.