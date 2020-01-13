تيارت.. وفاة شاب إختناقا بالغاز في السوقر

بعد غيابه لأكثر من 24 ساعه عن الأنظار عثر مساء اليوم على شاب المسمى” ع.ع” 35 سنة متزوج وأب لطفل جثة هامدة.

وحسب مصادر النهار اونلاين فإن الضحية عثر عليه ميتا داخل مسكنه الكائن بحي شواط محمد بمدينة السوقربعد إستنشاقه لغاز المنبعث من المدفأة.

على إثر ذلك تدخلت الحماية المدنية لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية .

للإشارة، هذه الضحية الثانية في هذا الاسبوع وبنفس مدينة السوقر بتيارت بعد وفاة شاب ونجاة إثنين آخرين ليظل القاتل الصامت يحصد أرواح الأبرياء خصوصا في مثل هذا الوقت من الشتاء.