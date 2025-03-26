تيارت.. وفاة شاب وإصابة آخر في اصطدام سيارة بدراجة نارية

لقي شخص حتفه وأصيب آخر في حادث مرور وقع، الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 14، بمخرج بلدية مدروسة في ولاية تيارت.

وفقًا للمصالح المختصة، تمثل الحادث في اصطدام سيارة بدراجة نارية. ما أدى إلى وفاة شاب في مكان الحادث، وإصابة آخر بجروح.

على الفور، تدخلت فرق الإسعاف لنقل الضحيتين إلى العيادة المتعددة الخدمات بمدروسة. حيث تم إيداع جثة الضحية المتوفى بمصلحة حفظ الجثث، بينما يخضع المصاب للعلاج.