تيارت.. وفاة شخصين إثر اصطدام سيارتين بالطريق الولائي رقم 11 بتاقدمت

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر بجروج، اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور بالطريق الولائي رقم 11 في جزئه الرابط بين بلديتي تيارت وتاقدمت.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على جناح السرعة على الساعة 18 سا و 55 د مساء اليوم من األ حادث مرور.

والذي تمثل في اصطدام سيارة من نوع VOLKSWAGEN-AMAROK بسيارة من نوع RENAULT-21 على الطريق الولائي رقم 11 في جزئه الرابط بين بلديتي تيارت وتاقدمت.

ليتم تسجيل وفاة شخصين اثنين يبلغان من العمر 41 و48 سنة ومصاب واحد أصيب بجروح متفاوتة الخطورة يبلغ من العمر 84 سنة.

أين تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى المستشفى الولائي يوسف دمرجي.