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أخبار الجزائر

تيارت: وفاة شخصين إختناقا بالغاز وإصابة إثنين آخرين بالسوقر

بقلم د. داود
تيارت: وفاة شخصين إختناقا بالغاز وإصابة إثنين آخرين بالسوقر
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سجل صبيحة اليوم حادث إختناق بالغاز، والذي خلّف وفاة شخصين و اختناق اثنين آخرين. نقلوا على جناح السرعة إلى مستشفى الطاهر ميموني بالسوقر لتلقي العلاج.

وتنقل والي الولاية إلى مستشفى الطاهر ميموني بالسوقر، مرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية ومدير الحماية المدنية. للإطمئنان على حالة المصابين بالاختناق من جراء انبعاث لغاز أحادي أكسيد الكربون. أين وقف على التكفل الطبي للمصابين.

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