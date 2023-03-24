تيارت: وفاة شخصين دهستهما سيارة في أولى ليالي رمضان

لقي شخصين حتفهما، إثر تعرضهما لحادث دهس من سيارة سياحية، ليلة أمس الخميس، في ولاية تيارت.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة مهدية على الساعة الحادية عشر ليلا في هذا الحادث.

وتمثل الحادث في دهس سيارة سياحية لشخصين بالمكان المسمي دوار الخاشة بلدية الرشايڨة.

وخلف هذا الحادث متوفيين إثنين، في عين المكان، أعمارهما 17 و22 سنة.

وتم تحويل المتوفيين من طرف مصالح الحماية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بمهدية.