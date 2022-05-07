تيارت..وفاة شخصين وجرح 4 آخرين اثر اصطدام سيارتين بمنطقة السيكرانه

عرفت منطقة السيكرانه ببلدية سيدي عبد الرحمن بتيارت، حادث مرور مميت سجل حوالي بين 21.30 والـ22 من مساء اليوم.

حيث ادى اصطدام سيارة من نوع “كواستر” تعمل نقل خاص لصالح شركة عمومية مع سيارة اخرى من نوع “لاقونا” الى وفاة شخصين وجرح 4 اخرين.

ليتم نقلهم من طرف اعوان الحماية المدنية لعين كرمس على جناح السرعة، الى العيادة المتعددة الخدمات ببلدبة سيدي عبد الرحمن لتلقي الاسعافات في وقت تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

في ظل الظروف المناخية التي اتسمت بتساقطات مطرية معتبرة عرفت ولاية تيارت تسجيل حادثي مرور. حيث تدخل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة عين الذهب هذااليوم. حادث اول سجل علي مستوى الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة فيض الأعراف ببلدية عين الذهب. والذي تمثل في انحراف ثم إنقلاب سيارة من نوع 207 peugeot .

وخلف هذا الحادث 4 مصابين سنهم يتراوح مابين 24و 33سنة.نقلوا الى المستشفى. كما تدخل أعوان الوحدة الرئيسية على الساعة 15 سا و 53 د علي مستوى الطريق الوطني رقم 23 منطقة شميط ببلدية ڨرطوفة. من أجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارة من نوع Dacia Loguan بشاحنة من نوع Toyota. حيث خلف هذا الحادث 3 مصابين سنهم يتراوح مابين 30 و 60 سنة.تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وفتح تحقيق في ملابسات الحادثين .

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