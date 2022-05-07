تيارت..وفاة شخصين وجرح 4 آخرين اثر اصطدام سيارتين بمنطقة السيكرانه
عرفت منطقة السيكرانه ببلدية سيدي عبد الرحمن بتيارت، حادث مرور مميت سجل حوالي بين 21.30 والـ22 من مساء اليوم.
حيث ادى اصطدام سيارة من نوع “كواستر” تعمل نقل خاص لصالح شركة عمومية مع سيارة اخرى من نوع “لاقونا” الى وفاة شخصين وجرح 4 اخرين.
ليتم نقلهم من طرف اعوان الحماية المدنية لعين كرمس على جناح السرعة، الى العيادة المتعددة الخدمات ببلدبة سيدي عبد الرحمن لتلقي الاسعافات في وقت تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.
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في ظل الظروف المناخية التي اتسمت بتساقطات مطرية معتبرة عرفت ولاية تيارت تسجيل حادثي مرور. حيث تدخل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة عين الذهب هذااليوم. حادث اول سجل علي مستوى الطريق الوطني رقم 23 بمنطقة فيض الأعراف ببلدية عين الذهب. والذي تمثل في انحراف ثم إنقلاب سيارة من نوع 207 peugeot .
وخلف هذا الحادث 4 مصابين سنهم يتراوح مابين 24و 33سنة.نقلوا الى المستشفى. كما تدخل أعوان الوحدة الرئيسية على الساعة 15 سا و 53 د علي مستوى الطريق الوطني رقم 23 منطقة شميط ببلدية ڨرطوفة. من أجل حادث مرور تمثل في إصطدام سيارة من نوع Dacia Loguan بشاحنة من نوع Toyota. حيث خلف هذا الحادث 3 مصابين سنهم يتراوح مابين 30 و 60 سنة.تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وفتح تحقيق في ملابسات الحادثين .
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لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادثي مرور، وقعا في توقيت متزامن ليلة أمس الخميس بولاية معسكر.
و حسب بيان لمديرية مصالح الحماية المدنية لولاية معسكر فقد تمثل الحادث الأول في اصطدام سيارة بدراجة نارية عند مدخل إقليم دائرة زهانة، مخلفا مقتل سائقة الدراجة النارية على الفور تم نقل جثته إلى مستشفى زهانة.
بينما خلف الحادث الثاني مقتل شخصين كانا على متن دراجة نارية بعد أن دهستهما سيارة في الضاحية الشمالية لمدخل بلدية تيغنيف توفيا على الفور.
و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية التي تولت نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لمدينة تيغنيف.
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العثور على جثة شيخ متفحمة داخل مسكن بسيدي عبد المومن في معسكر
العثور على جثة شيخ متفحمة داخل مسكن بسيدي عبد المومن في معسكر
عثرت مصالح الحماية المدنية وحدة المحمدية بولاية معسكر، على جثة على جثة شيخ متفحمة يبلغ من العمر 86 سنة، داخل غرفته حين كانت ذات المصالح تقوم بإخماد حريق شب داخل المنول بحي 20 مسكن ببلديةسيدي عبد المومن بدائرة المحمدية.
الحريق وقع بمسكن بالطابق الأول لمبنى يتكون من طابق ارضي+ واحد،ذات طابع اجتماعي، حيث خلف الحريق إحتراق غرفة واحدة بكامل الاغراض المتواجدة بها.
كما تم العثور، على جثة الشيخ متفحمة يتم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى دحو دحاوى بمدينة المحمدية. فيما تبقى اسباب الحريق مجهولة لحد الأن فقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادث المؤلم.
معسكر: حجز 858 قنطار من أغذية الدواجن والأنعام
تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية معسكر، رفقة أعوان مديرية التجارة و مديرية الفلاحة من حجز مايقارب 858,2 قنطار من مختلف المواد المستعملة في تغذية الدواجن و الانعام.
وجاءت العملية بعد قيام ذات المصالح بعملية مداهمة مشتركة شملت 10 أماكن بين مخازن و نقاط بيع. والتي تعمل دون القيد في السجل التجاري ولا تحوز على فاتورات الشراء. ليتم إخطار الجهات القضائية المختصة و التي أمرت بفتح تحقيق.
وكانت مصالح الدرك الوطني، قد أصدرت بيانا أن نشاط الوسطاء غير الشرعيين تسبب في حرمان مرَبِّي المواشي من اقتناء المواد المدعّمة بأسعار مسَقّفَة. كما جاءت المعلومات بعد حملة مداهمات واسعة ضد الوسطاء غير الشرعيين لتجارة مواد تغذية الأنعام المدعمة.
في حين، قالت عناصر الدرك الوطني، إن العملية استهدفت مداهمة ومراقبة المخازن المستعملة من طرف الوسطاء غير الشرعيين. كما أضافت الهيئة النظامية، أن عمليات المراقبة مست 261 شخص، حرّرت ضد 130 منهم محاضر من طرف محققي الدرك الوطني.