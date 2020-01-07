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تيارت.. وفاة شخص إختناقًا بالغاز وآخر في العناية المركزة بالسوقر

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تيارت.. وفاة شخص إختناقًا بالغاز وآخر في العناية المركزة بالسوقر
بقلم ديار بن داود

تمكنت عناصر الحماية المدنية لولاية تيارت، مساء اليوم الثلاثاء، من إنقاد شخصين من الإختناق جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وفي بيان لخلية الإعلام والإتصال لمديرية الحماية المدنية الولائية، أنّ فرقة النجدة التابعة للوحدة الثانوية لدائرة السوقر تدخلت، مساء اليوم، بالمكان المسمى حي الإخوة كبوش بلدية السوقر، من أجل إنقاذ شخصين داخل مسكن.

وأصيب الضحيتان، اللذين يبلغ كل منهما 26 سنة و25 سنة، بإختناق جراء إستنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون (Co).

أين قامت فرقة الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية للضحيتين، قبل نقلهما إلى مصلحة الإستعجالات بالمؤسسة الإستشفائية العمومية ميموني الطاهر بدائرة السوقر.

وعلمت “النهار أون لاين” أنّ أحد الضحيتين توفي في المستشفى، فيما لا يزال الثاني تحت العناية المركزة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=752583

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