تيارت .. وفاة شخص  وإصابة آخر  إثر إنقلاب آلة حصاد بدوار المحارير بالرحوية 

عرف دوار المحارير الواقع ببلدية الرحوية بتيارت حادثة لانقلاب الة حصاد كانت تنشط بالمكان. حيث خلف الحادث وفاة السائق _م.ب_47 سنة واصابة العامل الاخر يبلغ من العمر 42 سنة باصابات بالغة.أين تم نقل جثة الضحية الى مستشفى تيجاني هدام بالرحوية.

فيما حول المصاب الى مستشفى تيارت في حالة حرجه ..الحادثة خلفت حزنا بالمنطقة حيث تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لكشف ملابساتها الحقيقية