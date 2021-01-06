تيارت: وفاة قاصر رميا بالرصاص وإصابة 16 آخرين بسبب خلاف حول قطعة أرض

توفي صبيحة اليوم الأربعاء شاب وأصيب أكثر من 15 آخرين في شجار مسلح بين عائلتين حول قطعة أرض بولاية تيارت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشجار وقع في منطقة الشقيقة الريفية التي تبعد عن مقر بلدية عين دزاريت بحوالي 7 كلم.

وقد أطلق أحد أفراد العائلة النار ليصيب شخص يبلغ من العمر 16 سنة على مستوى البطن توفي لاحقا بمستشفى محمد بوضياف.

كما تعرض آخرون لاطلاق نار بين الطرفين تسبب في إصابة 16 فردا من العائلتين تتراوح أعمارهم مابين 20 و60 سنة.

وقد تم نقل 4 مصابين إلى مصلحة جراحة العظام لمستشفى السوقر، وبقية المصابين تم نقلهم إلى مستشفى تيارت لخطورة الإصابة.

من جهتها تدخلت مصالح الدرك الوطني التي تواجدت بكثافة في البلدية قصد منع تجدد أي احتكاك بين العائلتين.