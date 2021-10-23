تيارت: وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز
بقلم حيدر فطومة
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرندة، ليلة أمس من أجل نقل جثث 3 أشخاص، لقو حتفهم إختناقا بغاز الكربون.
الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، إستنشقوا كميات كبيرة من الغاز المنبعث من المدفأة. على مستوى مسكن أرضي بحي الأمير عبد القادر.
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