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تيارت: وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز

بقلم حيدر فطومة
تيارت: وفاة 3 أشخاص إختناقا بالغاز
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرندة، ليلة أمس من أجل نقل جثث 3 أشخاص، لقو حتفهم إختناقا بغاز الكربون.

الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 22 و26 سنة، إستنشقوا كميات كبيرة من الغاز المنبعث من المدفأة. على مستوى مسكن أرضي بحي الأمير عبد القادر.

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