تيارت: وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بمهدية

سجل منتصف نهار اليوم حادث مرور مميت بالطريق الوطنية رقم 40 الرابط بين سي الحواس بلدية مهدية. والذي خلف 5جرحى بإصابات متفاوتة الخطورة وأربع وفيات “ثلاثة نساء ورجل”.

ووقع الحادث على إثر اصطدام سيارتين من نوع (ميڨان و رونوR21). مع تسجيل تدخل وحدة الحماية المدنية الثانوية لمهدية والدرك والأمن الوطني.

وقد تم نقل الضحايا الى مستشفى محمد بوضياف مهدية في ولايى تيارت، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.