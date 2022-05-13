تيارت: وفاة 5 أشخاص في اصطدام بين سيارة وشاحنة

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخر في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، بالطريق الوطني رقم 91 الرابط بين ولايتي معسكر و تيارت على مستوى بلدية جيلالي بن عمار.

و حسب مصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث عن وفاة خمسة، أشخاص و إصابة آخر بجروح، في اصطدام شاحنة مع سيارة أجرة.

هذا و تم التدخل من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بجيلالي بن عمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم يد المساعدة مع توعية مستعملي الطريق.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث، على الساعة 14 و 55 دقيقة، تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة، بالطريق الوطني رقم 91، ببلدية سيدي الجيلالي بن عمار دائرة الرحوية.

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