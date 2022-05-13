تيارت: وفاة 5 أشخاص في اصطدام بين سيارة وشاحنة
لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب آخر في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، بالطريق الوطني رقم 91 الرابط بين ولايتي معسكر و تيارت على مستوى بلدية جيلالي بن عمار.
و حسب مصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث عن وفاة خمسة، أشخاص و إصابة آخر بجروح، في اصطدام شاحنة مع سيارة أجرة.
هذا و تم التدخل من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بجيلالي بن عمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم يد المساعدة مع توعية مستعملي الطريق.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد وقع الحادث، على الساعة 14 و 55 دقيقة، تمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة، بالطريق الوطني رقم 91، ببلدية سيدي الجيلالي بن عمار دائرة الرحوية.
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كما لقي 7 أشخاص حتفهم في حادث مرور وقع اليوم الجمعة، بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي
و تبسة بالضبط على بعد 10كلم من قرية بني قشة.
وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد أسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص و إصابة اربعة أشخاص بجروح.
من جانبه أكد سمير بوشحيط المكلف بالاعلام على مستوى مركز التنسيق المروري للدرك، أن الحادث تمثل في اصطدام بين مركبتين.
كاشفا عن فتح تحقيق حول الحادث لاتخاذ الاجراءات الاولية.
واضاف بوشحيط، الى أن سبب الحادث قد يكون بسبب الارهاق اوالتعب من طرف السائقين، في انتظار التحقيق.
كما دعا الى أخذ الحيطة والحذر أثناء السياق، واخذ قسط من الراحة وعدم السياقة في حالة تعب.
هذا و تم التدخل من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببني قشة لاتخاذ الإجراءات اللازمة و تقديم يد المساعدة مع توعية مستعملي الطريق.
وفي بيان للحماية المدنية لولاية تبسة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية بدائرة نقرين وبدعم من الوحدة الثانوية
بدائرة بئر العاتر وطالب العربي عن ولاية الواد اليوم الجمعة،
لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين ولايتي تبسة والواد بالمكان المسمى بن قشة ببلدية الدويلات ولاية الواد.
وفي هذا السياق تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، حيث تترواح اعمار الضحايا بين سنتين و 40 سنة.
تم تحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبـية بالدويلات.
بينما المصابين أعمارهم تتراوح ما بين 4 سنوات و 40 سنة، تم تحويلهم الى مصلحة الاستعجالات بالدويلات ولاية الواد.