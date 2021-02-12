تيارت .. وقفة إحتجاجية للمطالبة بفتح السوق الاسبوعية بالسوقر

اقدم العشرات من المواطنين في هذه الاثناء على حركة احتجاجية كبيرة امام دائرة السوقر بتيارت مطالبين بضرورة فتح السوق الاسبوعية.

التي تقام كل يوم سبت من ايام الاسبوع حيث وجه العديد من المواطنين استغاثة ونداءات متواصلة الى والي تيارت.

وذلك بحكم انه المسؤول الاول بضرورة فتح السوق الاسبوعية التي تعتبر مصدر رزق الكثيرين من مواطني مدينة السوقر.

كما تعبر عن حركة اقتصادية كبيرة بالمدينة والتي تساعد الكثيرين على الاسترزاق .

السوق الاسبوعية بالسوقر تعتبر من بين اكبر الاسواق على مستوى الوطن والتي يقصدها الكثيرون من ولايات الوطن.

وهي ايضا وجهة الموالين ومربي الماشية الذين كذلك تاثر الكثير منهم من خلال ما مر عليهم وما عانوه خلال اشهر من وباء كورونا .

للاشارة ان كافة الاسواق الاسبوعية تم فتحها باستثناء السوق الاسبوعية لمدينة السوقر وتيارت بحكم تدابير الوقاية من وباء كورونا.

في وقت تبقى الكرة لدى والي تيارت لإعطاء اوامر بفتح السوق خاصة وان العديد من المواطنين يصرون على فتحه غدا السبت.