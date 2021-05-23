تيارت.. وقفة احتجاجية تضامنا مع أستاذات برج باجي مختار وبسكرة

نظمت الأسرة التربوية بقصر الشلالة في تيارت، اليوم الأحد، وقفة إحتجاجية أمام ثانوية شبايكي عبد القادر تضامنا مع أستاذات برج باجي مختار و بسكرة.

وقال المحتجون أن الوقفة التضامنية جاءت لشجب حادثة الإعتداء على الأستاذات، التي لا تمت بصلة لأعراف وأخلاق المجتمع الجزائري.

مضيفين إن الوقفة، هي رسالة إلى الزميلات بوقوف الجميع معهن.

واعتبر المحتجون إن الإعتداء هو مساس على المجتمع كله وشددوا على تطبيق اقصى العقوبات على المعتدين.

وأضاف المحتجون أن الأوان قد حان لسن قانون يردع ويُجرم الإعتداء على موظفي وعمال القطاع.